Cosimo Patierno salterà per squalifica l’esordio in campionato con la Turris del 4 settembre. L’attaccante, espulso durante l’amichevole con il Taranto del 21 agosto scorso per una manata a Manetta, ha rimediato un turno di squalifica dal giudice sportivo, da scontare in campionato.

Patierno è stato espulso con rosso diretto “per avere, al 31°minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva al volto con la mano aperta facendolo cadere a terra. In applicazione degli articoli: 19, 21, 65 codice giustizia sportiva e 32 Statuto Lega Pro, quanto all’adozione ed all’efficacia del provvedimento; e quanto alla misura della sanzione, 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario”.