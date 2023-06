FRANCAVILLA F.NA – Diciannove reti nell’ultima stagione, miglior marcatore della storia della Virtus Francavilla tra i pro’, traguardo dei 150 gol in carriera raggiunto e soprattutto una seconda giovinezza che sta vivendo anche grazie a una città che lo spinge e a una società che gli ha dato fiducia, mettendogli tutto a disposizione pur di diventare il fulcro della squadra. Ecco perché Cosimo Patierno è uno dei calciatori più ambiti in sede di mercato, perché si sa: chi lo prende si assicura almeno 15 gol in un anno. Ma ecco anche il motivo per il quale Patierno, di lasciare Francavilla per una pari-livello, non ha voglia. Alla Nuovarredo Arena è diventato il simbolo della storia recente e ha ancora il desiderio di ricambiare, a suon di giocate, l’amore e l’affetto della “sua” città. La situazione è abbastanza semplice: Patierno potrebbe salutare Francavilla solo in caso di un’offerta irrinunciabile per lui e per il club e da una squadra che punti a vincere il torneo, per un confronto con il passato ad esempio come accadde per Saraniti; altrimenti sarà felicissimo di restare in biancazzurro, dove ha ricevuto anche pochi mesi fa un importante adeguamento del contratto.

E, soprattutto, in una rosa che cambierà pelle per l’85%, la società del presidente Magrì vorrebbe che fosse lui uno dei pilastri del prossimo anno, insieme a Idda e Risolo. Intanto Kikko si gode le vacanze e ricarica le pile, in vista del prossimo campionato: nei piani c’è il desiderio di continuare a far esultare i suoi tifosi, di fare urlare il suo cognome alla Nuovarredo Arena. Tra la Virtus Francavilla e Patierno c’è molto più dei gol.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp