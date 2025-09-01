1 Settembre 2025

Foto: Virtus Francavilla

Virtus Francavilla, ora è ufficiale: ecco Mirko Carretta

Lorenzo Ruggieri 1 Settembre 2025
centered image

Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, pochi minuti fa è giunta l’ufficialità: Mirko Carretta è un nuovo calciatore della Virtus Francavilla. L’attaccante classe ’90 arriva a titolo temporaneo dalla Casertana. Con oltre 430 presenze tra i professionisti, Carretta è un profilo di spessore per la categoria. Nel corso della sua carriera, l’esterno ha vestito anche le maglie di Cosenza, Cremonese, Ternana, Benevento, Martina e Barletta.

 

 

