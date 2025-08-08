Virtus Francavilla, nuovo portiere: è fatta per Matei

La Virtus Francavilla è pronta ad annunciare il portiere che andrà a contendere ad Apsits il posto da titolare. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, in ritiro è appena arrivato Robert Matei. Classe 2006, di origini romene, ha parato anche per la nazionale Under 17. Sbocciato in patria, ha poi indossato anche la maglia della Ternana nel settore giovanile, mentre da gennaio è stato tra le fila dell’Unirea Dej. Torna, dunque, in Italia e lo farà con la maglia della Virtus Francavilla. Allo stesso tempo, saluta Castiglia: il giovane portiere rinnova con i biancazzurri e dovrebbe passare in prestito al Tivoli.
