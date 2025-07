Virtus Francavilla, nuovo colpo in entrata: in arrivo Pinna

La Virtus Francavilla prosegue senza sosta la propria campagna rafforzamento. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, è in chiusura l’affare che porterà in biancazzurro Paride Pinna, difensore centrale classe ’92 reduce dall’esperienza all’Ostiamare. Il classe ’92, ex Nocerina, Catanzaro, Casertana, Matera e Foggia tra le altre, è un profilo di grande esperienza e soprattutto dotato di una buona visione di gioco per quel ruolo: Coletti cercava un altro difensore in grado di impostare il gioco dalle retrovie e lo ha trovato. Affare in chiusura, la firma è attesa in giornata. Oltre 150 partite in C in carriera, ha realizzato anche 19 centri in tutte le categorie.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author