Virtus Francavilla, nuovo affondo per Ryduan Palermo

È entrato nel vivo il calciomercato della Virtus Francavilla. Il club del Presidente Antonio Magrì nelle ultime ore ha affondato il colpo per Ryduan Palermo, attaccante classe 1996 della Carrarese ed ex Martina. Al momento il club biancazzurro pare sia avanti a tutti nella corsa al calciatore sul quale ci sono le attenzioni di diversi club di C e D.

