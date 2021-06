Virtus Francavilla | Non solo Perez: ha firmato anche Patierno

Non solo Leonardo Perez, la Virtus raddoppia. Secondo quanto appreso da TUTTOcalcioPUGLIA.com e Antenna Sud, in mattinata era presente nella sede del Francavilla anche Cosimo Patierno (come riportato nel live): anche lui, voluto fortemente da Taurino, ha firmato un biennale con i biancazzurri. Il calciatore, al momento squalificato per il calcioscommesse, conta comunque di poter ricevere una riduzione della pena ed essere in campo già nel girone d’andata della nuova stagione.