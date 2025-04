Virtus Francavilla-Nocerina 1-3: Prima sconfitta dell’era Coletti

Una Virtus Francavilla dai due volti esce sconfitta dal match della Nuovarredo Arena contro la Nocerina. Nella prima metà di gioco, sono i padroni di casa a dettare i ritmi del match, creando varie occasioni pericolose. Prima Russo, poi Bolognese colpiscono un legno a testa, lasciando presagire un epilogo diverso. Con lo scorrere del cronometro, però, il gol del vantaggio non arriva e si giunge all’intervallo con entrambe le reti inviolate. Nella ripresa, la squadra di Coletti commette diversi errori tecnici, lasciando diversi spazi in contropiede.

Al rientro in campo, infatti, i campani puniscono già dopo tre minuti, con la punizione di Felleca che beffa Cevers sul suo palo, portando in vantaggio la compagine ospite. Dopo appena un minuto, a tu per tu con Cevers, Felleca non sbaglia e raddoppia. Il punteggio sembra innervosire i padroni di casa, apparsi poco ludici nella seconda frazione. Al 71’ arriva anche il tris dei campani, con Addessi che raccoglie un cross di Barone e trafigge Cevers. Nei minuti finali parte l’assalto della Virtus Francavilla, premiato all’82’ con il fallo di Barone su Bolognese in area di rigore: Sosa non sbaglia dagli undici metri. Il risveglio, però, è troppo tardivo. Il successo comunque non giova alla Nocerina, complice la vittoria del Casarano e la conseguente promozione dei salentini. Prima sconfitta dell’era Coletti, invece, per i biancazzurri, nonostante un primo tempo positivo e con trame di gioco interessanti.

LA CRONACA

90’+5′ Termina qui il match. La Nocerina batte la Virtus Francavilla grazie alla doppietta di Felleca e alla rete di Addessi. Inutile il gol di Sosa nel finale di gara

90′ Concessi 5′ di recupero

89′ NOCERINA: Palo dei campani! Vono serve Favetta che in estirada colpisce l’esterno del legno

86′ VIRTUS FRANCAVILLA: Ammonito Sosa

85′ NOCERINA: Fuori Barone per Tempre

83′ SOSA ACCORCIA LE DISTANZE! L’attaccante non sbaglia dagli undici metri e spiazza l’estremo difensore avversario

82′ RIGORE PER LA VIRTUS FRANCAVILLA! Il direttore di gara punisce un intervento troppo irruente di Barone su Bolognese

79′ VIRTUS FRANCAVILLA: Conclusione sbilenca di Iocolano che si spegne sul fondo

78′ NOCERINA: Bollino rileva l’autore del terzo gol Addessi

77′ VIRTUS FRANCAVILLA: Padroni di casa pericolosi con Gjonaj, servito da Maletic, il quale lascia partire il destro da fuori area ma viene respinto da Wodzicki

75′ VIRTUS FRANCAVILLA: Colpo di testa di Lanzolla che non impensierisce Wodzicki

72′ NOCERINA: Due sostituzioni per Campilongo. Dentro Gerbaudo e Sono per Bottalico e Felleca

71′ TRIS DELLA NOCERINA! Lo firma Addessi, il quale raccoglie sul secondo palo un cross di Barone e di testa trafigge Cevers

69′ NOCERINA: Prima sostituzione per i campani, con Favetta che rileva Marquez

68′ VIRTUS FRANCAVILLA: Tiro di Gjonaj da fuori area bloccato in due tempi da Wodzicki

65′ VIRTUS FRANCAVILLA: Tentativo del neo entrato Albano che si spegne sul fondo

64′ VIRTUS FRANCAVILLA: Fuori Pinto per Maletic e Baglivo per Albano

62′ NOCERINA: Punizione di Addessi murata in corner dalla barriera

62′ VIRTUS FRANCAVILLA: Ammonito Lanzolla

57′ VIRTUS FRANCAVILLA: Primo cambio del match. Dentro Iocolano per De Luca

49′ RADDOPPIO DELLA NOCERINA! Ancora Felleca punisce i padroni di casa, imbeccato da un compagno di squadra dopo un pallone perso da De Luca nella metà campo dei campani

48′ NOCERINA IN VANTAGGIO! Punizione letale di Felleca, il quale disegna una parabola che termina alla sinistra di Cevers. Campani in vantaggio alla Nuovarredo Arena

46′ Inizia la ripresa

+SECONDO TEMPO+

45′ Termina qui la prima frazione di gioco, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Meglio i padroni di casa, con due legni colpiti nei primi 45′ di gioco

41′ NOCERINA: Ammonito Marquez

32′ NOCERINA: Primo squillo degli ospiti con Felleca, il cui tiro viene respinto da Cevers

31′ VIRTUS FRANCAVILLA: Illusione del gol per i tifosi della Virtus, con la conclusione di Pinto che termina sull’esterno della rete

26′ VIRTUS FRANCAVILLA: Altro legno colpito dai padroni di casa! Questa volta è Bolognese a centrare la traversa da fuori area

24′ VIRTUS FRANCAVILLA: Tentativo di De Luca murato in corner da Barone. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, ci riprova lo stesso De Luca con una conclusione che termina di poco alta

20′ VIRTUS FRANCAVILLA: Ammonito Allegrini

16′ VIRTUS FRANCAVILLA: De Luca prova la conclusione dalla lunga distanza ma non inquadra lo specchio della porta

13′ VIRTUS FRANCAVILLA: Palo colpito dai padroni di casa. Russo svetta sugli sviluppi di un corner ma il suo colpo di testa centra il legno

5′ Fase di studio del match

1′ Partiti

+PRIMO TEMPO+

VIRTUS FRANCAVILLA-NOCERINA 1-3: 48′, 49′ Felleca (N), 71′ Addessi (N), 83′ Sosa (V)

Virtus Francavilla (3-4-2-1): Cevers; Allegrini, Lanzolla, Russo; N. Pinto (Dal 64′ Maletic), Bolognese, De Luca (Dal 57′ Iocolano), Lambiase; Baglivo (Dal 64′ Albano), Gjonaj; Sosa. All: Coletti. A disposizione: Bertini, Latagliata, Pinto, Gorgoni, Diop, De Crescenzo.

Nocerina (4-3-3): Wodzicki; Frarraccio, Sparandeo, Troest, Barone (Dall’85’ Tempre); Faiello, Provenzano, Bottalico (Dal 72′ Gerbaudo); Addessi (Dal 78′ Bollino), Marquez (Dal 69′ Favetta), Felleca (Dal 71′ Vono). All: Campilongo. A disposizione: Agostino, Tempre, Cecere, Silvestri, Padalino.

Arbitro: Alessandro Colelli di Ostia Lido. Assistenti: Castel Condrut Falvius di Ostia Lido e Paolo Camilli di Roma 1

Angoli: 7-3

Ammoniti: Allegrini, Lanzolla, Sosa (V), Marquez (N)

Recuperi: \-5′

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author