Virtus Francavilla, Carretta: “Felice di aver segnato. Il pareggio? E’ un buon inizio”

Esordio super per l”ultimo colpo di mercato della Virtus Francavilla. Mirko Carretta, alla sua prima palla toccata dal suo arrivo in biancazzurro, ha segnato il gol del pareggio contro il Barletta. L’ex capitano della Casertana si è espresso così nel post-match: “Sono felicissimo di essere entrato bene, di aver segnato il gol del pareggio. Potevamo portare a casa i tre punti, è un buon punto di inizio. Se ho fatto gol è merito di tutta la squadra. Ho solo fatto il mio dovere. Sono stato preso per questo, spero di poter dare una mano alla squadra, sono venuto qui per questo motivo. Coletti? Non è la stessa cosa quando eravamo compagni di squadra, la sua presenza oltre al fatto di essere una grande società questa, ha inciso tanto sulla mia scelta. È un allenatore forte, sono convinto che potrà fare grandi cose. Anche perché son 16 anni che sono nel calcio e di allenatori ne ho avuti tanti, ha potenzialità importanti”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author