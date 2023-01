Virtus Francavilla, Mastropietro verso Messina

Federico Mastropietro potrebbe raggiungere Leonardo Perez a Messina. In queste ultime ore di calciomercato, la Virtus Francavilla è al lavoro per piazzare anche l’ultimo calciatore considerato in esubero. Dopo Enyan (ceduto in prestito all’Aquila Montevarchi) il prossimo a salutare sarà Mastropietro, su cui è piombato prepotentemente il Messina. Dopo l’interessamento di qualche settimana fa, il nome del classe ’99 è tornato di moda fra le fila dei siciliani, che contano di chiudere l’operazione. Si ragiona sulla formula. In entrata, intanto, sono previsti un paio di innesti.

