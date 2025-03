Virtus Francavilla per spezzare il digiuno, Martina a caccia del colpaccio: le probabili formazioni

Derby pugliese, posta in palio altissima. La Virtus Francavilla, sesta in classifica, attende il Martina, terza forza del girone H, per una sfida che promette spettacolo. Due squadre con ambizioni diverse, ma entrambe affamate di punti: i biancazzurri di Coletti inseguono una vittoria che manca addirittura dal 15 dicembre, mentre gli uomini di Pizzulli, dopo l’uscita dalla Coppa Italia di Serie D, vogliono confermare la crescita mostrata contro il Matera.

Le scelte dei due allenatori saranno condizionate dalle assenze. La Virtus ritrova De Luca, pronto a riprendersi il centrocampo al fianco di Bolognese, e potrebbe schierare dal primo minuto Allegrini in difesa. Il Martina, invece, dovrà rinunciare a Silvestro e La Monica per squalifica, mentre resta in dubbio Piarulli, destinato alla panchina. Nel cuore della difesa spazio a De Angelis e Llanos. Fischio d’inizio alle 16:00. Segui la nostra diretta testuale del match per aggiornamenti in tempo reale.

Virtus Francavilla-Martina, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Cevers; Lanzolla, Allegrini, Sirri; Albano, De Luca, Bolognese, Lambiase; Pinto, Sosa, Gjonaj. All. Coletti.

MARTINA (4-3-3): Figliola; Mancini, De Angelis, Llanos, Lupo; Cafagna, Zenelaj, Mastrovito; Tuccitto, Russo, Ievolella. All. Pizzulli.

ARBITRO: Caggiari di Cagliari.

