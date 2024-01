Virtus Francavilla, Magrì pensa ad un nuovo uomo mercato: Lauriola nuovo ds

Possibile mini rivoluzione in casa Virtus Francavilla. Da indiscrezioni raccolte da Antenna Sud, il Presidente Antonio Magrì sarebbe alla ricerca di un nuovo uomo mercato. In pole ci sarebbe Matteo Lauriola, dirigente di esperienza ed ex ds del Foggia. Ci sono già stati i primi contatti e l’accordo sembra ormai chiuso. Sono attesi sviluppi nelle prossime ore ma salvo colpi di scena Lauriola sarà il nuovo ds della Virtus Francavilla.

