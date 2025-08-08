Virtus Francavilla, Magrì: “Altri tre o quattro elementi per completare la rosa”

Prosegue il ritiro precampionato della Virtus Francavilla in quel di Castelluccio Inferiore. Nella giornata di ieri, i ragazzi di Colettii hanno affrontato lo Scalea nell’allenamento congiunto terminato con il punteggio di 11-1 in favore della compagine pugliese. Ai microfoni di Antenna Sud, il presidente dei biancazzurri, Antonio Magrì, ha commentato così il test: “Le sensazioni sono positive. C’era curiosità nel vedere i ragazzi per la prima volta contro un’altra squadra. Credo sia stato un buon test. Il percorso è positivo fino ad ora, dobbiamo continuare a lavorare. Siamo molto soddisfatti di quello che stiamo facendo”.

La Virtus Francavilla continua a restare vigile sul mercato, come ammesso da Magrì: “C’è grande sinergia con lo staff tecnico, tra me, i direttori e il mister. Stiamo condividendo tutte le mosse di mercato. Siamo molto convinti su quello che c’è da fare. Si sta lavorando con serenità e i giusti tempi. Stiamo facendo un buon lavoro. Sarà anche il campo a dirlo, ma ho sensazioni positive. Sono contento del percorso che si sta facendo. Mancano ancora tre o quattro elementi. Un portiere, tra questi. Giocheremo con quest’ultimo under. Il portiere che era arrivato si è fatto male, stiamo valutando i tempi di recupero. Arriverà un terzino destro under, un difensore centrale e credo un altro esterno. Credo che nei prossimi giorni arriverà qualcuno, vogliamo prendere giocatori funzionali al progetto. Siamo nei tempi per completare questo quadro”.

La Virtus Francavilla, dunque, riparte con un progetto pluriennale: Non vogliamo creare aspettative. Abbiamo iniziato questo percorso pluriennale con l’obiettivo di costruire una base forte che possa darci delle soddisfazioni negli anni”, ha dichiarato il numero uno dei biancazzurri: “Quest’anno sarà di costruzione, vogliamo dare fastidio a tutti, ma sono altre le squadre che dovranno vincere il campionato. Lotteremo partita dopo partita e vedremo dove potremo arriveremo. Ci sono diverse squadre che hanno dichiarato di voler vincere, come Barletta e Fasano. Ci sono anche la Paganese e Sarnese. Ci sono tante altre squadre come Martina e Andria che stanno facendo squadre forti. Noi faremo la nostra parte per far divertire il pubblico”.

