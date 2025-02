Virtus Francavilla, lavori al ‘Comunale’ di Palma Campania: chiuso il settore ospiti

Brutta notizia per i tifosi della Virtus Francavilla. Nel match contro la Palmese, infatti, i supporters biancazzurri non potranno supportare il club per via dell’indisponibilità dello Stadio Comunale di Palma Campania. Lo ha annunciato la società pugliese con una nota ufficiale:

“Virtus Francavilla Calcio comunica che il settore ospiti dello Stadio Comunale di Palma Campania è chiuso a causa di lavori riguardanti la ristrutturazione dello stesso e pertanto la tifoseria biancazzurra sarà impossibilitata a seguire la trasferta”.

