Virtus Francavilla, la rabbia di Donatiello: “Dobbiamo vergognarci tutti”

Al termine del match perso per 3-1 in casa dell’Acerrana, il vicepresidente della Virtus Francavilla Tonino Donatiello ha commentato con profondo rammarico l’esito del match e più in generale il momento della sua Virtus ai nostri microfoni: “Chiediamo scusa ai tifosi e alla città di Francavilla Fontana che non meritano queste brutte figure. Dobbiamo vergognarci tutti, quella di oggi è stata l’ennesima brutta pagina di questo campionato. Rogazzo? In questo momento c’è troppa delusione per la partita disputata, non siamo nelle condizioni di prendere una decisione ponderata. Aspettiamo e nelle prossime ore valuteremo a freddo la situazione. Questo è un campionato di Serie D, qualcuno in questa squadra non ha capito cosa significa giocare in questa categoria difficilissima. Servono sempre grinta e carattere”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author