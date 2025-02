Virtus Francavilla, inizia l’era Coletti: accordo fino al termine della stagione

Tommaso Coletti è il nuovo allenatore della Virtus Francavilla. Il 40enne, nativo di Canosa di Puglia, ha raggiunto l’accordo con il club biancazzurro per sedere sulla panchina della Nuovarredo Arena nella parte finale di questa stagione. Decisivi i contatti di ieri, durante i quali è stata raggiunta in breve tempo un’intesa. Personalità, grinta e soprattutto voglia di mettere in mostra le proprie abilità da allenatore in Puglia, dopo una brevissima parentesi al Foggia nella scorsa stagione. Nelle prossime ore è atteso in sede per la firma sul contratto e in giornata dirigerà il primo allenamento.

Contratto fino al termine della stagione, dunque, e non di un anno e mezzo come circolato nella giornata di ieri. Coletti ha nel 4-2-3-1 il proprio modulo di riferimento, ma nelle esperienze al timone di Vastogirardi e Luparense ha dimostrato anche di saper modificare l’abito tattico a seconda delle qualità presenti in organico. L’esordio avverrà domenica, alle ore 16, in casa contro il Casarano: comincia una nuova era in casa Virtus Francavilla, a Coletti il compito di suonare la sveglia e tracciare il solco per il futuro.

