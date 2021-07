Virtus Francavilla | Ingrosso e Prezioso i primi tasselli

Doppio colpo in entrata per la Virtus Francavilla. Come vi abbiamo rivelato in esclusiva nella giornata di ieri, è fatta per l’approdo di Gabriele Ingrosso alla corte di Roberto Taurino: il terzino sinistro, classe 2000, è il primo tassello per le corsie esterne del campo. L’ormai ex Imolese, che ha risolto il contratto con i rossoblù e che da giorni ormai ha un accordo totale con la Virtus, firmerà un contratto biennale. Leccese doc, cresciuto nelle giovanili giallorosse, in Puglia vanta anche un’esperienza con il Cerignola. È stato preferito a Burgio, i cui tentennamenti hanno portato il club francavillese a virare lo sguardo altrove. A Ingrosso si aggiunge anche l’arrivo nelle prossime ore del centrocampista napoletano Prezioso, per lui si tratterà per un ritorno nella città degli imperiali.