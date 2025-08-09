9 Agosto 2025

Virtus Francavilla, in arrivo Negro al centro della difesa

Dennis Magrì 9 Agosto 2025
La Virtus Francavilla completa il parco centrali di difesa con l’arrivo di un difensore argentino. Si tratta di Gonzalo Negro, 31 anni a settembre, pronto a mettere nero su bianco con la società del presidente Antonio Magrì. Un colpo di esperienza per la retroguardia di Coletti: Negro, cresciuto nelle giovanili di Boca Juniors e Banfield, vanta anche 17 presenze nel massimo campionato lettone, in cui si è messo in mostra con il Liepaja; in Italia, invece, ha militato nel Tau, con cui ha giocato 26 partite nella scorsa stagione. Sarà l’alternativa a Rizzo, mentre l’altro sudamericano Paladini si giocherà il posto con Pinna. Affare in chiusura, si attende l’ufficialità.

