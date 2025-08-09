Virtus Francavilla, in arrivo Negro al centro della difesa

La Virtus Francavilla completa il parco centrali di difesa con l’arrivo di un difensore argentino. Si tratta di Gonzalo Negro, 31 anni a settembre, pronto a mettere nero su bianco con la società del presidente Antonio Magrì. Un colpo di esperienza per la retroguardia di Coletti: Negro, cresciuto nelle giovanili di Boca Juniors e Banfield, vanta anche 17 presenze nel massimo campionato lettone, in cui si è messo in mostra con il Liepaja; in Italia, invece, ha militato nel Tau, con cui ha giocato 26 partite nella scorsa stagione. Sarà l’alternativa a Rizzo, mentre l’altro sudamericano Paladini si giocherà il posto con Pinna. Affare in chiusura, si attende l’ufficialità.
