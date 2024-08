Virtus Francavilla, in arrivo Giovanni Errico dalla Team Altamura

Nuovo rinforzo over in difesa per la Virtus Francavilla. Il club biancazzurro dovrebbe infatti aggiudicarsi a stretto giro le prestazioni di Giovanni Errico, difensore centrale classe 2000 reduce da ben sei stagioni in forza alla Team Altamura. L’ex Matera e Bari Primavera dovrebbe potrebbe raggiungere mister Ciro Ginestra nel ritiro di Dimaro già nella giornata di domani.

