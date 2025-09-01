Virtus Francavilla, in arrivo Carretta dalla Casertana

La Virtus Francavilla potrebbe piazzare a breve il colpo di fine mercato. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, sarebbe in chiusura la trattativa per Mirko Carretta, esterno classe 1990. L’ex Perugia dovrebbe rinnovare il proprio contratto con la Casertana prima di approdare in prestito al club pugliese.
