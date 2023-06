FRANCAVILLA F.NA – Non c’è ancora il nome del prossimo allenatore della Virtus Francavilla e, a questo punto, con ogni probabilità non sarà Leonardo Colucci. Come vi avevamo anche anticipato nelle scorse ore, l’allenatore per motivi personali avrebbe declinato la proposta del club biancazzurro nonostante avesse già raggiunto l’accordo su tutto e avesse sposato a pieno un progetto che lo vedeva al centro. A meno di clamorosi ripensamenti, dunque, tramontata la pista Colucci.

Ma c’è un’ultim’ora. Se fino a oggi vi avevamo parlato di una Virtus focalizzata soltanto su due nomi (l’ex Juve Stabia e Mirko Cudini), secondo quanto appreso dalla nostra redazione la proprietà avrebbe deciso di rallentare e aprire a nuove opzioni e riflessioni. Premesso che con Cudini un incontro fisico non c’è mai stato e che il solo accordo verbale raggiunto non è sufficiente a considerarla un’operazione conclusa, dirigenti e presidente si son presi qualche ulteriore giorno per valutare anche altri profili. Siamo ai primi di giugno, non c’è fretta: il presidente Magrì e i suoi uomini-mercato vogliono essere sicuri della scelta e per questo motivo prenderanno tutto il tempo utile per la nomina del dopo Calabro.

