Virtus Francavilla-Gravina 1-1: Bolognese risponde a Meliddo

Termina 1-1 alla Nuovarredo Arena il derby pugliese tra la Virtus Francavilla e il Gravina: Bolognese risponde a Meliddo. Rogazzo cambia sistema di gioco e si affida al 3-4-3, con Pinto e Sosa a supporto di Maletic. Solito 4-2-3-1 per Tiozzo, con Chacon sulla trequarti alle spalle di Santoro e l’ex Marconato in regia.

Primo tempo ricco di emozioni. Già all’8’ con il cross forte e teso di Costantino dalla destra: Maletic addomestica la sfera, ma la conclusione da posizione ravvicinata viene deviata sul fondo. Sul conseguente tiro dalla bandierina, De Luca non riesce a centrare la porta. Al 10’ il primo squillo del Gravina: botta potente, direttamente da calcio piazzato di Marconato, che chiama al colpo di reni Bertini. Al 28’ cambia il parziale ed è il Gravina a portarsi in vantaggio: preciso e puntuale l’inserimento per vie centrali di Meliddo, che con una leggera deviazione riesce a sorprendere Bertini e rompere l’equilibrio. La reazione dei padroni di casa arriva al 34’: ci prova Maletic, direttamente da fermo dal limite dell’area, ma Zanin si distende sulla propria destra e devia la conclusione potente del bosniaco; sulla respinta Bolognese non centra il bersaglio. Al 40’ ci prova anche Latagliata per la Virtus, ma la conclusione da posizione defilata termina alta. Nel primo dei due minuti di recupero i biancazzurri restano in dieci: espulso Maletic per un contatto con Pierce, giudicato da rosso diretto.

La ripresa si apre con due cambi tra le fila del Francavilla: dentro il classe 2007 Albano al posto di Costantino e Iocolano per De Luca. La prima occasione – e unica per lunghi tratti di gara – è del Gravina al 7’, con Chacon che penetra in area dalla destra e calcia sul primo palo, trovando l’opposizione di Bertini. Ritmi bassi e poche azioni degne di nota. Nel quarto d’ora finale Rogazzo tenta il tutto per tutto inserendo Diop per Sirri e schiera i suoi con un 4-2-3, ma la confusione regna sovrana; gli ospiti con palleggio, ordine e qualche ripartenza provano a legittimare il vantaggio. Al 43′ altro episodio chiave: ristabilita la parità numerica, doppio giallo per Manfredi, che lascia i gialloblù in dieci. Nel primo dei sei minuti di recupero, ci prova Lambiase con un piazzato che sfiora il palo alla destra di Zanin. Al 93′ arriva il pareggio del Francavilla: parabola da fuori di Bolognese, che pesca il jolly che vale un punto per la Virtus Francavilla e rimpianti per il Gravina. Nei secondi finali Diop sfiora addirittura il gol del vantaggio, ma il suo diagonale è impreciso. Un punto a testa tra Virtus e Gravina.

