FRANCAVILLA F.NA – La Virtus Francavilla alla stretta finale per la panchina. Dopo aver valutato i profili di Cudini, Colucci e Donati, con i quali un’intesa non è stata raggiunta per molteplici motivi, in queste ore la società starebbe accelerando su due piste che, comunque, non sono le uniche.

Una porta a Giorgio Gorgone, 46 anni e in Puglia già come vice di Stellone a Bari, reduce dall’esperienza sulla panchina del Frosinone Primavera e premiato a Fiuggi di recente con il trofeo “Maurizio Maestrelli”, assegnato a 13 personalità che si sono contraddistinte per professionalità e fair play. Nel campionato di Primavera 1 i giallazzurri hanno chiuso al decimo posto dopo un calo finale, ma per lunghi tratti di stagione hanno espresso un buon calcio, votato all’attacco. Un’altra idea è quella che porta ad Alberto Villa, 44 anni, con un passato da calciatore nella Virtus e da vice di Calabro a Carpi, Viterbo e Catanzaro: quest’anno ha fatto più che bene con la Pergolettese nel girone A, chiudendo all’undicesimo posto. Molto più facile la pista Gorgone, ma Villa rappresenta un altro nome che piace. A meno che la società non decida, alla fine, di un uscire dal cilindro un altro colpo a effetto.

