Virtus Francavilla-Gjonaj, sarà addio: cinque squadre sulle sue tracce

È destinata a terminare dopo una sola stagione l’avventura di Eneo Gjonaj alla Virtus Francavilla. Il jolly offensivo classe ’95 lascia dunque la città degli imperiali dopo aver messo a segno 10 gol e firmato 8 assist nel corso della stagione 2024/2025. Il club biancazzurro avrebbe provato a confermarlo per il prossimo campionato, ma senza successo: la volontà dell’ex (tra le altre) di Casarano, Nardò, Gravina e Molfetta sembra sia quella di cambiare aria. Non un caso che sulle sue tracce ci siano svariati club di Serie D, appartenenti a gironi differenti rispetto all’H, ossia quello nel quale ha fino ad ora sempre militato. Reggina, Luparense e Paganese avrebbero manifestato interesse, ma anche Grosseto e Pistoiese pare siano al lavoro per provare a piazzare il colpo. L’esperienza in Puglia di Eneo Gjonaj potrebbe dunque terminare dopo cinque stagioni di fila ed altrettante casacche differenti, e dopo oltre 150 presenze nello stesso raggruppamento.

