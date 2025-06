Virtus Francavilla: Gjonaj nel mirino del Barletta, ma piace anche in Lega Pro

La Virtus Francavilla vorrebbe trattenere Eneo Gjonaj, ma non sarà semplice riuscirci. Il jolly offensivo classe ’95 è finito sul taccuino di svariati top club di Serie D, quello del Barletta in particolare, ma il futuro potrebbe vederlo protagonista non necessariamente nel girone H di Serie D. L’ex Casarano, Nardò, Molfetta e Gravina vanta estimatori anche in Lega Pro, campionato che in carriera ha spesso sfiorato, senza però mai riuscire ad approdarci. O almeno non ancora. 10 gol e 8 assist messi a segno in biancazzurro nel corso dell’ultimo campionato, numeri che non sono certo passati in sordina, ed è per questo che (sponda Virtus) trattenerlo risulterà particolarmente complicato. Anche Eneo Gjonaj si iscrive dunque alla lista dei protagonisti della sessione estiva 2025 di calciomercato.

