Virtus Francavilla, Gjonaj è l’uomo del momento: 4 gol nelle ultime 5 partite

Eneo Gjonaj è l’uomo della provvidenza in casa Virtus Francavilla. C’è ancora il suo timbro nella rincorsa ai playoff dei biancazzurri: quello contro il Fasano è il terzo centro di fila, il quarto in cinque partite con Coletti alla guida. È cambiato il mondo per il fantasista, che nella compilation dei suoi gol aggiunge anche il colpo di testa, non proprio la specialità, ma che nel derby contro il Fasano ha fruttato un punto.

Un’altra prestazione da incorniciare sotto gli occhi di un ex fantasista biancazzurro: Murilo. Oggi protagonista nella Serie A indonesiana, il brasiliano ha sfruttato lo stop al campionato per tornare alla Nuovarredo Arena, lì dove nel campionato 2022/23 è stato tra i più incisivi.

