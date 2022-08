Un centrocampista tuttofare per la Virtus Francavilla, che in occasione dell’amichevole disputata con il Taranto ha visto in campo uno degli ultimi arrivati di questa sessione estiva di calciomercato. Francesco Giorno si è presentato così ai nostri microfoni, dicendosi entusiasta e promettendo massima disponibilità a mister Antonio Calabro.

“Ringrazio la società per la fiducia, sono felicissimo di essere qui, non vedo l’ora di cominciare. Ho trovato un gruppo importante, percependo fin da subito grande entusiasmo. Il mio ruolo preferito? Sono pronto ad adattarmi alle richieste del mister, anche se di base pur avendo giocato spesso in una mediana a due preferisco giocare come play nel centrocampo a tre. La trattativa è stata lunga, ma il direttore è stato bravissimo nell’espormi alla perfezione il progetto. Ho trovato una società seria, che lavora in maniera ottimale sia con i più giovani che con i più esperti. La Virtus Francavilla vuole alzare l’asticella ed io voglio dare una mano da protagonista. Sono convinto che potremo toglierci grandi soddisfazioni.”