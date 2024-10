Virtus Francavilla, Ginestra: “È una vittoria voluta fortemente”

Ciro Ginestra, tecnico della Virtus Francavilla, ha commentato così la vittoria contro l’Acerrana: “Sono felice perché nel secondo tempo si è avverato quello che tutti si aspettavano, dopo un primo tempo complicato e che onestamente non mi è piaciuto. Anche per demeriti nostri, a volte non riuscivamo ad arrivare, era la settima gara totale e abbiamo avuto delle difficoltà che non avevamo mai avuto. Così nel secondo tempo, quando abbiamo capito come giocare, abbiamo fatto bene. So di avere una squadra di qualità e sono contento che ancora una volta abbiano inciso anche coloro che sono entrati in corsa. Sappiamo che dobbiamo andare con l’acceleratore sempre pigiato se vogliamo arrivare lì dove tutti speriamo”.

Sulla coesistenza tra Arrighini e Sosa: “Mi sono piaciuti, era una situazione che avevamo provato giovedì e hanno dimostrato di poter giocare insieme. Anche Sosa mi è piaciuto molto da esterno”.

Spalle al campo al momento del rigore: “Non li guardo mai. Non perché non mi fido dei calciatori. Io da giocatore li calciavo e si giravano gli altri (ride, ndr). Oggi ero un po’ nervoso perché non riuscivamo a uscire nel primo tempo. Sono contento per i giocatori e l’intera squadra di questa vittoria”.

