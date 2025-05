Virtus Francavilla, Allegrini fa il punto: “Annata dura, meritavamo di più”

Il capitano della Virtus Francavilla, Giacinto Allegrini, ha tracciato un bilancio della stagione appena conclusa durante la trasmissione “Passione Biancazzurra” su Antenna Sud [CLICCA QUI PER LA PUNTATA COMPLETA]. Nonostante il settimo posto in classifica con 47 punti, il difensore non nasconde l’amarezza per un campionato che non ha rispettato le aspettative.

“Sicuramente non è stata un’annata positiva”, ha esordito Allegrini. “Vorrei precisare che avremmo meritato anche noi un epilogo diverso, una gioia per come sono andate le cose. Anche noi siamo umani e vi assicuro che è stata un’annata dove abbiamo sofferto tanto, assorbito tutte le situazioni”.

Il capitano si è assunto la responsabilità del gruppo per i risultati ottenuti: “Ovviamente, i primi responsabili siamo noi perché scendiamo in campo. Non è stato assolutamente facile. Avremmo meritato almeno i playoff per salvare la stagione, ci tengo a sottolinearlo”.

Con uno sguardo onesto al percorso vissuto, Allegrini ha aggiunto: “È stata una stagione che neanche noi ci aspettavamo potesse finire in questo modo. Trovare i colpevoli sarebbe riduttivo. Avremmo dovuto fare di più, ma il calcio non è una scienza scritta”.

Infine, un pensiero rivolto ai tifosi: “Voglio scusarmi con i tifosi che si aspettavano tanto da noi, li abbiamo delusi e li capisco. Facciamo mea culpa”.

