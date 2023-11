Virtus Francavilla, Gavazzi non ce la fa: chance per Yakubiv con la Casertana

Resi noti i convocati della Virtus Francavilla: non ce la fa Gavazzi, assente così come lo squalificato Monteagudo. Contro la Casertana mister Villa avrà a propria disposizione nel reparto difensivo solo Accardi, De Marino, Yakubiv, Fekete e Lo Duca. Saranno verosimilmente i primi tre ad agire in difesa del portiere Forte, con il classe 2002 italo-ucraino pronto al debutto da titolare, dopo aver raccolto in stagione appena due presenze da subentrato (14 minuti con il Messina e 5 con il Taranto).

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp