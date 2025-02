Virtus Francavilla, esonerato Rogazzo: a breve l’ufficialità

La sconfitta in casa della Palmese costa caro ad Antonio Rogazzo. A breve, infatti, la Virtus Francavilla annuncerà l’esonero dell’allenatore 51enne napoletano, che a fine dicembre ha preso il posto di Ginestra, senza riuscire a imprimere una svolta. Il presidente Antonio Magrì ha avviato il casting per il successore che farà l’esordio in panchina contro il Casarano domenica prossima alla Nuovarredo Arena. A breve è attesa l’ufficialità del secondo ribaltone in panchina.

