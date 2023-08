Virtus Francavilla, ecco il portiere under: c’è la firma di Igor Lucatelli

Pian piano iniziano a riempirsi tutti i tasselli mancanti per la costruzione della rosa della Virtus Francavilla. In mattinata è stato ufficializzato l’acquisto di Igor Lucatelli, portiere classe 2003 che approda in forza alla Virtus in prestito dal Benevento. Un innesto che il direttore generale biancazzurro Domenico Fracchiolla aveva già “spoilerato” ai nostri microfoni in occasione dell’ultima puntata di Speciale Calciomercato.

Lucatelli è un prodotto del settore giovanile del Pescara. Con gli adriatici ha militato nell’under 17 e nel campionato di Primavera 1. Successivamente il trasferimento a Benevento in serie B, categoria in cui ha completato il blocco portieri dei campani. Il giovane estremo difensore è già a disposizione di mister Alberto Villa nel ritiro di Sansepolcro.

