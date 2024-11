Virtus Francavilla, è già finita l’avventura di Antonino

È durata meno di due mesi l’avventura di Vittorio Antonino in forza alla Virtus Francavilla. Il portiere ex (tra le altre) di Taranto e Brindisi, aveva firmato da svincolato lo scorso 26 settembre, ma in mattinata è arrivata la risoluzione consensuale del rapporto. Un’esperienza, se così la si può considerare, che termina dunque dopo zero presenze.

