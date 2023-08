Virtus Francavilla, è fatta per il rinnovo di Risolo: accordo fino al 2025

Andrea Risolo e la Virtus Francavilla insieme fino al 2025. Recita questo il nuovo contratto sottoscritto dal club biancazzurro in favore del centrocampista mesagnese, pronto a firmare il rinnovo che lo legherà per altri due anni in forza alla Virtus. L’ex Bisceglie, Catanzaro e Fidelis Andria ha già raccolto in carriera 74 presenze con addosso la casacca del Francavilla, ed ora può dirsi pronto ad aggiornare questo dato in vista delle prossime due stagioni. Il classe ’96 firmerà il proprio rinnovo contrattuale nelle prossime ore: a stretto giro l’ufficialità.

