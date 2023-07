Virtus Francavilla, è fatta per Fornito. Piace Martínez

Nuovo colpo in arrivo per la Virtus Francavilla. Il club biancazzurro è ad un passo dall’ingaggio di Giuseppe Fornito. Il classe 1994 ex Gelbison, Giugliano, paganese e Trapani è pronto a firmare un contratto di durata biennale. Trattative in corso anche con il portiere Miguel Ángel Martínez, classe 1995, lo scorso anno al Pordenone ed ex Catania e Real Madrid giovanili.

