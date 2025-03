Virtus Francavilla, Donatiello: “Coletti? Sono rimasto sbalordito”

Tonino Donatiello, vicepresidente della Virtus Francavilla, è intervenuto durante la trasmissione Passione Biancazzurra, in onda sui canali di Antenna Sud, parlando sia del presente che del futuro:

SQUADRA CAMBIATA: “Con Coletti in panchina vedo i giocatori nettamente cambiati e con un umore completamente diverso. I ragazzi stanno facendo gruppo e la cosa più importante è che si divertono.”

VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI: “Sono la forza più importante della Virtus. Stanno dimostrando di essere all’altezza sia degli over che degli altri under. Siamo veramente contenti, perché crescono con noi e personalmente ritengo che siano anche pronti per un campionato di Serie D in futuro.”

IMPORTANZA DEGLI ULTIMI PAREGGI: “Penso che pesino in maniera positiva per noi. Anche se sono solo due punti, quelli conquistati contro Casarano e Brindisi, sono stati guadagnati contro due ottime squadre. Adesso manca la vittoria, è vero, ma siamo comunque soddisfatti di questi due punti.”

MISTER COLETTI: “L’ho conosciuto quando è arrivato e sinceramente non mi sarei aspettato che avesse cambiato totalmente la squadra; sono rimasto sbalordito. Contro il Casarano, per me, il mister ha fatto un miracolo, al di là dei meriti dei giocatori che hanno corso per tutta la partita.”

SOSA: “Non lo scopro di certo io. È un attaccante importante, di categoria superiore, e sta dimostrando ancora una volta di avere i numeri giusti e il carattere per giocare con questa maglia.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author