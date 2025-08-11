Virtus Francavilla, difesa completata: in arrivo Ferrante

La Virtus Francavilla si assicura il suo terzino destro. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, è fatta per Daniel Ferrante, classe 2005, under che andrà a contendere il posto a Marco Albano sulla fascia destra. Il ventenne napoletano, cresciuto nelle giovanili del Bologna, è alla sua prima esperienza in Puglia in carriera ma ha già giocato nel girone H in 18 occasioni con la maglia della Gelbison. È un esterno che ha pure il fiuto del gol: 4 segnati e 3 fatti realizzare ai compagni con assist vincenti nello scorso anno alla Recanatese. Il calciatore ha raggiunto il ritiro di Castelluccio Inferiore e a breve firmerà il contratto con la Virtus Francavilla, completando così la difesa di Coletti.

