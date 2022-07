FRANCAVILLA F.NA – Tra i volti nuovi della Virtus Francavilla che in questi giorni sta intensificando i lavori alla Nuovarredo Arena prima di partire per il ritiro a Camigliatello Silano, c’è Tommaso Di Marco, centrocampista classe 2003, arrivato in prestito dal Torino. Le sue prime parole da calciatore biancazzurro in esclusiva ad Antenna Sud.