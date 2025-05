Virtus Francavilla, delusioni e rimpianti. E ora il futuro

Sono i primi giorni di maggio e la stagione della Virtus Francavilla è già finita nell’archivio di un 2024/25 tutt’altro che da ricordare. Tre allenatori, un ribaltone dirigenziale, l’annuncio del disimpegno del presidente Magrì e risultati sportivi non all’altezza delle ambizioni del club. E la resa totale una volta visto sgretolarsi il sogno primo posto, distante appena tre punti al termine del girone d’andata, con appena due vittorie in 17 partite di ritorno. Il settimo posto finale ne è la controprova, ma starsene a interrogarsi su come distribuire le colpe ormai ha poco senso.

Sfumato anche l’obiettivo playoff, che chissà avrebbe potuto accendere lumicini di speranze in un’estate che si preannuncia caldissima anche in ottica riammissioni e ripescaggi. La resa è anche di Coletti dopo la gara contro l’Ugento, che dopo aver difeso i suoi a spada tratta anche dall’indifendibile – come farebbe un buon padre di famiglia – quando le lacune erano evidenti, ha alla fine dei giochi messo a nudo tutte le problematiche caratteriali di una rosa costruita alla rinfusa e con poco sangue nelle vene, per utilizzare proprio una frase dello stesso allenatore nel pre-gara. E con il cuore in mano, di chi l’attaccamento lo ha dimostrato fin dal suo insediamento in panchina, non può nascondere la delusione.

Adesso c’è da fare i conti con la realtà. Si apre il momento delle riflessioni finali ma anche quello per cominciare a costruire e pianificare da subito il futuro, con la speranza della città di un netto dietrofront del presidente Magrì.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author