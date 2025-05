Virtus Francavilla, coperta corta in difesa: out almeno in tre

Difesa da reinventare per Tommaso Coletti in vista del derby interno contro l’Ugento. La Virtus Francavilla domenica dovrà infatti fare a meno di (almeno) tre difensori della propria rosa. Lanzolla e Sirri sono stati ammoniti da diffidati a Nardò, e osserveranno dunque un turno di stop. Russo dal Giovanni Paolo II ci è invece uscito infortunato, ricevendo anche sui social l’in bocca al lupo da parte della propria ex società.

A disposizione restano solo Pinto e Allegrini, ma anche quest’ultimo è uscito acciaccato dal derby perso in casa dei salentini granata. Insomma, una vera e propria emergenza difensiva per la Virtus, con Coletti che dovesse confermare la consueta difesa a tre, nonostante le defezioni, potrebbe concedere il debutto dal primo minuto al giovane Lorenzo Gorgoni.

