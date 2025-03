Virtus Francavilla, contro il Martina per interrompere il digiuno di vittorie

Due pareggi consecutivi, uno maturato contro una vera e propria corazzata come il Casarano e l’altro invece raccolto al photofinish nel sentito derby contro il Brindisi. È il riassunto delle prime due settimane trascorse in biancazzurro da Tommaso Coletti, allenatore che in poco tempo è riuscito a conquistare l’intera tifoseria imperiale. Gli ultimi due pareggi hanno assunto le sembianze di bicchiere mezzo pieno, ma la vittoria continua a mancare ormai da dieci giornate.

Urge dunque tornare al successo, e quello di domenica non è esattamente il più morbido degli avversari da affrontare. Il Martina di Pizzulli, pur senza tifosi itriani al seguito, cercherà a Francavilla punti utili per continuare ad alimentare il sogno promozione: utopia ad inizio stagione, ma oggi più che mai concreto, al netto dei soli tre punti che separano i biancazzurri della Valle d’Itria dalla vetta. Vuole invece tornare in zona playoff la Virtus, con Coletti che in vista di domenica riavrà a disposizione De Luca. Il mediano classe 2001 ha scontato al Fanuzzi un turno di squalifica, ma contro il Martina sarà regolarmente impiegato a centrocampo accanto a Bolognese. In difesa potrebbe rivedersi Allegrini, mentre per il resto si viaggia verso la conferma per nove undicesimi della formazione vista una settimana fa all’opera a Brindisi. Da valutare le condizioni di Iocolano, che potrebbe farcela per accomodarsi almeno in panchina, ma occhio anche alla candidatura di Maletic dal primo minuto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author