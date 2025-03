Virtus Francavilla, contro il Costa d’Amalfi senza Sosa: idea Diop dal 1′

La Virtus Francavilla esplora nuove vie del gol in vista della sfida di domenica contro il Costa d’Amalfi. I biancazzurri, infatti, dovranno rinunciare a Franco Sosa per la trasferta in terra campana: l’argentino sconterà un turno di squalifica per recidività in ammonizioni. Quello rimediato contro il Martina, infatti, è stato il decimo cartellino giallo del campionato, che fa scattare in automatico un turno di stop. Al suo posto, dunque, dovrebbe esserci ancora Maletic dall’inizio, ma non è da escludere la presenza del giovane Diop, il cui impatto nelle ultime giornate – a gara in corso – è stato devastante e determinante.

Coletti proprio nel corso di Passione Biancazzurra ha esaltato la condizione dell’attaccante classe 2005, che di fatto rientra nei possibili ballottaggi. E, pura coincidenza, l’unica rete nel girone H realizzata con la maglia del Francavilla addosso per Diop è stata quella realizzata proprio al Costa d’Amalfi nel girone d’andata. Da valutare, invece, le condizioni di Simone Iocolano, ai box dalla trasferta di Acerra e che potrebbe tornare a disposizione in vista del rush finale in cui la Virtus dovrà necessariamente tentare l’assalto a un piazzamento playoff.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author