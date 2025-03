Virtus Francavilla, Coletti: “La squadra ha capito che la base è metterci tutto”

Tommaso Coletti, tecnico della Virtus Francavilla, ha presentato così il derby con il Brindisi: “Non dovrebbe essere difficile confermarsi, io spero i ragazzi abbiamo capito che quella è la base per giocare al sangue ogni partita. Il resto serve a ben poco senza il carattere, affrontiamo una squadra che fa della grinta uno degli aspetti migliori. Partendo da -14 e lottare su ogni palla come fa, significa che c’è carattere: il Brindisi va rispettato, bisogna giocarsela alla morte su ogni palla”.

Il 3-4-3 come modulo?

“Non c’è un modulo preciso, le valutazioni vengono fatte partita dopo partita e in ognuna di queste ci vuole una strategia di gara. È importante soprattutto l’interpretazione. Serve un approccio forte, un impatto deciso: ogni squadra ha punti deboli e di forza, noi dovremo celarli ogni partita”.

Sente la fiducia della piazza? È piaciuto da subito il suo impatto, sulla squadra e da un punto di vista della comunicazione.

“Da un lato mi fa piacere sapere che insieme alla squadra abbiamo l’appoggio della piazza. Come sappiamo le cose possono cambiare, dobbiamo essere bravi ad alzare ancora di più l’asticella da questo punto di vista. Deve essere la normalità questa. Evito di leggere i social, ho vissuto il calcio da calciatore, so che le cose possono cambiare velocemente. Mi fa piacere, spero che l’afeftto io me lo possa meritare fino alla fine. E che soprattutto i calciatori possano meritarlo. Ne parlo sempre con la società, con chi è qui tutti i giorni: faccio ciò che ho sempre fatto ciò che alleno, la risposta è importante dalla squadra. Domani servirà il doppio dell’impatto messo contro il Casarano, il Brindisi è stato costruito per lottare su ogni minima situazione e non ci possiamo permettere l’approccio. Non so se ho dato io la scintilla, ma il gruppo sicuramente si è infuocato”.

Molto bene Albano, in generale tutti i giovani.

“Da quando sono arrivato ho trovato tanti ragazzi pronti a dare l’anima. Sento tanti calciatori che vogliono calciatori già fatti, già pronti. Io invece voglio lavorare per migliorarli, aiutarli a crescere. Ci sono obiettivi da raggiungere, ma è anche vero che questo mestiere è bello perché c’è la possibilità di lasciare qualcosa di buono ai ragazzi. Cerco di curare tutti i dettagli. Io alleno le persone e gli uomini, non i giocatori: se alleno i primi non sbaglio mai, se questi gettano il cuore oltre l’ostacolo. Ho trovato grande disponibilità, giocando anche in ruoli non loro. Non posso dire “a” sull’atteggiamento di nessuno. Le insidie quali sono? Il lavoro tattico è poco, ho la necessità di andare subito in strategia non avendo fatto il ritiro, ho la possibilità di ottimizzare e guardare al risultato. Voglio mettere i concetti giusti per aiutare i ragazzi”.

Come sta la squadra?

“Allegrini è a disposizione, è con noi e ha fatto di tutto per stare con noi. Pur rischiando qualcosa, è una valutazione che voglio fare con calma. A centrocampo non c’è De Luca, ma sono sereno perché abbiamo tante soluzioni. Maletic è un’arma importante e verrà utilizzato per ottenere il risultato, è forte e affamato. È a disposizione, è dentro con la testa e mi auguro che ci faccia vincere le partite, dall’inizio o subentrando”.

Non ci saranno i tifosi della Virtus.

“I tifosi sono la base delle partite, ci vogliono le giuste precauzioni e buonsenso. La rivalità deve essere bella, pulita, pura, ma non deve mai sfociare in violenza. Non è bello non avere i tifosi dalla nostra parte, perde un po’ di fascino sicuramente. Speriamo in futuro si raggiunga un punto d’incontro affinché questo sport venga vissuto con felicità”.

