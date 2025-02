Virtus Francavilla, Coletti subito in campo: le immagini

Tommaso Coletti ha diretto il primo allenamento della Virtus Francavilla, nel mirino c’è il match contro il Casarano in programma domenica. Dopo l’annuncio, arrivato in mattinata, il nuovo tecnico biancazzurro si è subito messo al lavoro in vista della delicata sfida della Nuovarredo Arena. Le immagini.

