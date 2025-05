Virtus Francavilla, Coletti: “Questa squadra non poteva fare di più”

Al termine dell’1-1 contro l’Ugento, mister Tommaso Coletti ha parlato con lucidità e amarezza. Il pari sancisce la fine della stagione della Virtus Francavilla, fuori dai playoff, ma il tecnico ha voluto sottolineare il senso della settimana e l’impegno chiesto ai suoi.

“Al netto dei playoff, sapevo che sarebbe stata una partita difficile. Ho concentrato la settimana sul tema della dignità, della credibilità. Due valori che ogni calciatore dovrebbe avere per spingere la squadra a offrire una prestazione maiuscola. Tutte le persone che gravitano intorno a questo mondo meritavano questo.”

Coletti, arrivato in corsa, ha evidenziato le difficoltà strutturali del gruppo, ma senza mai lesinare il tentativo di toccare le corde giuste.

“Questa squadra ha grandi difficoltà, lo ha sempre dimostrato. Da quando sono arrivato ho provato a stimolare certi tasti, ma penso che più di così non potesse fare. Oggi è stata dura restare in campo fino all’ultimo minuto. Speravo in un epilogo diverso, avevo chiesto una grande prestazione per poi abbracciarci con i tifosi. Pazienza.”

Infine, uno sguardo al futuro, ancora incerto, ma con parole di gratitudine e rispetto per l’ambiente.

“Sarò ancora incazzato per qualche giorno. Faremo ancora qualche allenamento, io resto a disposizione di questa società. Ringrazio la squadra, che ha dato tanto. Tutto forse no, ma tanto sì. Sarebbe un peccato se il presidente mollasse: il mio invito è che resti, con Coletti o senza. Finisco il lavoro che devo fare e poi ci regoleremo, nella speranza di proseguire insieme”.

