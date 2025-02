Virtus Francavilla, Coletti: “Pronti al duello, contento del gruppo”

Domani alla Nuovarredo Arena c’è Virtus Francavilla-Casarano, un derby che vale tantissimo per le due formazioni. Sarà la prima di Tommaso Coletti sulla panchina biancazzurra. Il tecnico ha presentato così l’incontro che trasmetteremo in diretta su Teleregione (ch. 77 o in streaming su teleregionecolor.com) a partire dalle ore 16.

Dopo quasi una settimana di lavoro, che tipo di sensazioni ci sono?

“È un’emozione giusta perché bisogna pensare alla concretezza. È una partita emozionante, da vivere come fosse la finale di Champions. Ho trovato un gruppo scoraggiato, ma dal primo giorno ho trovato entusiasmo e voglia di dimostrare, ho visto il gruppo partecipe e desideroso di dimostrare. Ora attendo le risposte sul campo. Sono contento del lavoro dei ragazzi, è un orgoglio allenare un gruppo così, con tanti calciatori importanti e che si sono messi subito a disposizione”.

Come ha visto la squadra, anche da un punto di vista emotivo, e in cosa ha dovuto subito metter mano?

“Sotto il piano caratteriale. La partita di calcio è un undici contro undici, dobbiamo sempre avere il desiderio di battere e competere contro il diretto concorrente. Tattica e tecnica vengono sicuramente dopo, ci vuole una grande prestazione. Dobbiamo vincere i duelli”.

Non ci sarà Maletic squalificato, per il resto sarà una Virtus con i cerotti?

“Ci sono acciacchi, ma non sono preoccupato perché ho visto un gruppo sul pezzo. Ho venti persone a disposizione e voglio venti uomini, a prescindere da chi scende in campo. Anche il termine under a volte viene utilizzato in maniera dispregiativa. Ci mancano calciatori importanti, ma si può ovviare con il carattere: non c”.

Cosa teme maggiormente del Casarano?

“Il loro punto di forza in questo momento è il loro momento, sono felici e carichi e noi dovremo essere bravi a metterci sotto lo stesso piano. È ciò che voglio e che ho chiesto ai ragazzi, dobbiamo immediatamente entrare in questa fase. Se vogliamo essere sereni dobbiamo tirare fuori tutto ciò che abbiamo. Hanno tanti calciatori forti, ma noi dobbiamo partire dalla prestazione: con quella, poi, verranno i risultati”.

Mister, qual è il pensiero sui giovani presenti in rosa? C’è la possibilità di vedere ancora dall’inizio qualche prodotto del settore giovanile, oppure nella partita di domani si andrà sulle certezze?

“Solo oggi ho chiesto al mio collaboratore un foglio con le annate dei ragazzi, li ho allenati e mi sono catapultato in questo mondo bellissimo con situazioni da sistemare e inquadrare. Ho trattato tutti allo stesso modo e per ruoli. Confido nei ragazzi, negli esseri umani. I giovani hanno meno esperienza, ma magari possono dare vivacità e frizzantezza”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author