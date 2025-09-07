7 Settembre 2025

Tommaso Coletti - Allenatore Virtus Francavilla

Virtus Francavilla, Coletti: “Primo tempo non mi è piaciuto, pari con l’amaro in bocca”

Giovanni Scialpi 7 Settembre 2025
Pareggio alla prima giornata di Serie D girone H per la Virtus Francavilla, con il tecnico Tommaso Coletti che non nasconde qualche rammarico nel post gara.

“Primo tempo non mi è piaciuto per niente. Abbiamo tanto da lavorare, soprattutto sulla tranquillità. Secondo tempo abbiamo fatto degli aggiustamenti tattici e avremmo dovuto approfittare. Era una partita da portare a casa. C’è stata qualche forzata di troppo e individualità che non mi hanno fatto impazzire. Ci prendiamo questo pari con l’amaro. Non siamo felicissimi, ma ci teniamo questo punto contro una squadra fortissima.”

Un’analisi che tocca anche l’aspetto mentale: “In fase di impostazione c’erano degli errori di lettura. Fa parte del percorso, devono stare sereni i tifosi. È giusto che rumoreggino, ma i giocatori devono rimanere tranquilli e sereni. Dobbiamo trarre il positivo da questa partita.”

