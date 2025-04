Virtus Francavilla, Coletti: “Ottimo primo tempo ma potevamo fare meglio”

L’allenatore della Virtus Francavilla Tommaso Coletti ha commentato la sconfitta per 3-1 contro la Nocerina: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove comunque dovevamo migliorare qualcosa, si poteva anche fare meglio. La gara è stata indirizzata da noi sotto il profilo della pressione, al di là dei primi quindici minuti di blackout nella ripresa abbiamo fatto bene. Mi spiace perché ci sono stati alcuni errori individuali, capisco che la gente è arrabbiata, tali errori fanno parte anche di un percorso. Dobbiamo tirarci su le maniche perché siamo ancora in corsa, bisogna trovare il modo di ricaricare le batterie e affrontare un’altra finale. Ci aspettavamo una pressione forte da parte della Nocerina, che è una squadra forte, ci hanno lasciato un po’ il pallino del gioco e noi siamo stati bravi a limitare i loro giocatori forti. Puntare il dito contro qualcuno è facile, ma in questi momenti bisogna costruire”.

