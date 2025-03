Virtus Francavilla, Coletti: “Mi aspetto più coraggio dai ragazzi”

Le parole del tecnico Tommaso Coletti, della Virtus Francavilla, per commenta il pareggio rimediato contro il Martina: “Abbiamo cominciato a mettere dentro idee e coraggio, è solo l’inizio. Chiaramente c’è rammarico per il risultato maturato. Ci vuole lavoro, mi aspetto anche coraggio da parte dei ragazzi. Da quando sono qua non posso che ringraziarli, la partita è stata pazzesca. Abbiamo cominciato a giocare bene e non solo con il cuore. Sarebbe stato bello portare a casa la vittoria. C’è solo da migliorare costantemente”.

