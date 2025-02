Virtus Francavilla, Coletti: “Lotta e sudore, daremo il massimo”

Tommaso Coletti è il nuovo allenatore della Virtus Francavilla. In esclusiva ai microfoni di Antenna Sud e Teleregione, nel corso di Passione Biancazzurra, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni: “Sono felice di essere qui, arrivo in una società virtuosa e a cui è semplice dire sì. La scelta è stata molto facile. In questi giorni mi sono confrontato con un gruppo di lavoro fantastico. È una sfida difficile, ma bella e stimolante. Non voglio giudicare quanto accaduto fino a oggi, bisogna tirare fuori il meglio da qui alla fine. Sono carico, speriamo di portare subito risultati, soprattutto sotto il piano della prestazione, il risultato è una logica conseguenza”.

Dovrà essere fatto un lavoro sulla testa?

“I calciatori sono giù di morale. La situazione non è delle migliori, si erano create aspettative importanti dopo i primi mesi fantastici. Non è bello arrivare al campo e magari vedere lo striscione, si soffre da calciatori, ci sono passato tante volte. Ora dobbiamo spingerci oltre, con orgoglio e dignità, facendo sacrifici e azzerando quanto successo. Bisogna tirare fuori il massimo da queste dieci partite, tirerò fuori ogni goccia di sudore che c’è in ognuno dei ragazzi. Io mi sto giocando il mio futuro, ci metto la faccia e ci metterò l’anima. Dopo il primo allenamento sono già senza voce, spero di stimolare. I calciatori si sono un po’ disgregati, ma tutti insieme e incluso società e tifosi, dobbiamo pensare al bene del Francavilla”.

Costruzione dal basso, possesso palla, 4-2-3-1. Quali sono i principi tattici di Coletti?

“Sono dettagli e principi che ci possono essere, come no. Adesso dobbiamo fare un’analisi attenta del contesto per intervenire nell’immediato. Possiamo fare tante chiacchiere, ma noi dobbiamo intervenire dove si può per ottenere grandi risultati e prestazioni. I numeri in questo momento non contano, in campo si va undici contro undici e bisognerà battagliare. Pian piano metteremo dentro le nostre idee”.

Si parte subito contro il Casarano del suo ex compagno di squadra Vito Di Bari…

“È la partita perfetta per sterzare e dimostrare che ci teniamo, a prescindere dal risultato. Dobbiamo dimostrare di voler tirare fuori tutto quello che abbiamo per rendere i tifosi orgogliosi della squadra. Se ci sarà un risultato positivo saremo felicissimi e anche più, altrimenti sarà la base per farne tanti positivi. Dobbiamo lottare, sudare e tirare fuori prestazioni sopra le righe. Di Bari? Non è un amico, ma un fratello da anni. Lui è avvantaggiato, ha due mesi di lavoro alle spalle (sorride, ndr). Gli mando un bacio, ma vinca il migliore: voglio giocarmela fino alla fine per rendere felice il presidente, la società, il gruppo e la piazza”.

Domenica si aspetta una Nuovarredo Arena in stile bolgia?

“Capisco i tifosi, la loro rabbia e ho vissuto tante volte contestazioni da calciatore. Sono nato per strada, so cosa significa essere legati a qualcosa in maniera viscerale. Ci sono questi momenti bui, ma io uso una frase che ho sempre usato: il Francavilla è della gente. Certo, del presidente e della società, ma tanto anche della gente, che è legata. Noi possiamo portarci i tifosi dalla nostra parte con un approccio importante e speriamo possano darci una grande mano”.

